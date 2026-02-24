Группа членов Конгресса США выступили с заявлением в поддержку Украины

Четверо членов Конгресса США выступили с совместным заявлением в поддержку Украины к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали 24 февраля.

Члены Конгресса Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон, которые являются сопредседателями двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, отметили, что фактически российская агрессия против Украины продолжается уже 12 лет.

Они отметили, что Россия начала ее с целью подкорить Украину, уничтожить украинскую идентичность и демократию.

"Исключительной храбростью, необъятной жертвой и вдохновляющей стойкостью украинский народ продемонстрировал миру, что не уступит свою свободу... Украинцы продолжают доказывать, что молодая демократия может сопротивляться силам тирании – но мы как американцы должны им помочь доказать, что демократия может побеждать", – говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что не видят причин говорить о том, что "Россия побеждает", напомнив, что российские потери только за декабрь 2025 года сопоставимы с потерями за десятилетие войны в Афганистане.

"Впечатляющие потери России не обеспечивают ей ощутимых достижений на поле боя, а диктатор Путин надеется, что Кремль сможет победить за столом переговоров и там получить то, что не может забрать у Украины силой. Мир нельзя обеспечить, уступая агрессии", – отмечают члены Конгресса.

"В то время как президент Трамп подталкивает к миру, достигнутому за столом переговоров, он получит только более сильный рычаг влияния, применив новые санкции, которые ограничат российскую военную машину, а также усиливая позицию Украины предоставлением оружия и другой поддержки, необходимой для того, чтобы выстоять перед натиском России", – отмечают они.

Ни Госдеп США, ни Белый дом пока не публиковали заявлений к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Напомним, на прошлой неделе делегация американских сенаторов впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году посетила Одессу.

Во время пресс-конференции в Киеве во время той же поездки сенатор Ричард Блументаль заявил, что Россия начала "охоту" на компании США в Украине.

Также он заявил, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку Россия не заинтересована в завершении войны.