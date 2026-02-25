Мерц в Китае заявил о желании углубить сотрудничество между странами

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который прибыл с визитом в Китай, заявил, что его страна хочет углубить сотрудничество с Пекином.

Об этом он сказал во время общения с премьер-министром Китая Ли Цянем, пишет Die Zeit, передает "Европейская правда".

В начале своего визита в Китай Мерц присоединился к Ли в призыве к углублению сотрудничества.

"Мы имеем очень конкретные беспокойства относительно нашего сотрудничества, которое мы хотим улучшить и сделать более справедливым", – сказал Мерц.

Мерц отметил, что Германия уделяет большое значение поддержке и углублению интенсивных экономических отношений с Китаем, который в прошлом году был ее крупнейшим торговым партнером.

В то же время он обратил внимание также и на необходимость справедливого сотрудничества и открытого общения.

"Мы имеем очень конкретные беспокойства относительно нашего сотрудничества, которое мы хотим улучшить и сделать более справедливым", – сказал Мерц.

Ли в свою очередь отметил необходимость сотрудничества с Германией для защиты многосторонности и свободной торговли.

"Китай и Германия, как две важные страны с большим влиянием, должны укрепить нашу уверенность в сотрудничестве, совместно защищать многосторонность и свободную торговлю и работать над построением более справедливой и честной системы глобального управления", – заявил Ли.

После встречи Ли и Мерц подписали пять правительственных соглашений. Среди прочего, обе стороны договорились продолжать сотрудничество в борьбе с изменением климата и болезнями животных. Также были подписаны соглашения между ассоциациями футбола и настольного тенниса.

Напомним, в январе во время выступления в Давосе Мерц предупредил об опасности подъема сверхдержав.

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в декабре в Пекине отметил значение экономических отношений между Германией и Китаем.