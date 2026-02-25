Справа Епштейна: ексгенсек Ради Європи у лікарні після чуток про спробу самогубства

Колишнього генсека Ради Європи та експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда госпіталізували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив його адвокат Андерс Бросвет, інформує норвезький таблоїд VG.

За словами Бросвета, госпіталізація стала наслідком серйозного навантаження на Ягланда після викриттів щодо його контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Водночас Бросвет спростував повідомлення, які у вівторок з’явилися, зокрема, у виданнях Inyheter та Finansavisen, про нібито спробу Ягланда накласти на себе руки.

"Інформація, яка зараз була оприлюднена в публічному просторі щодо стану здоров’я Ягланда, не відповідає дійсності", – заявив Бросвет у пресрелізі, який поширила адвокатська фірма.

"Нам повідомили дещо інше, за словами нашого журналіста", – сказав головний редактор Inyheter Гельге Лурас у коментарі VG.

VG також отримало заяву від Трюгве Гегнара, відповідального редактора Finansavisen, у якій він зазначає, що справа Епштейна набула в Норвегії надзвичайно великого резонансу.

Гегнар також вважає, що серйозність справи та становище Ягланда стали підставою для того, щоб про це писати. "Якщо цього не повідомляти, то це буде гріх замовчування", – заявив Гегнар. Водночас Гегнар не відповів на запитання, чому це мало б виправдовувати публікацію неправдивої інформації.

Наприкінці січня стало відомо, що контакти Ягланда з Епштейном були значно ширшими, ніж він стверджував раніше. Згодом Ягланду було висунуто підозру в грубій корупції.

12 лютого Спеціальне норвезьке відомство з розслідування економічних злочинів та злочинів проти довкілля (Økokrim) провело обшук у будинку Ягланда.

11 лютого комітет міністрів Ради Європи на запит Норвегії зняв імунітет з Ягланда для розслідування підозр у корупції.