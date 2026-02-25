Дело Эпштейна: экс-генсек Совета Европы в больнице после слухов о попытке самоубийства

Бывшего генсека Совета Европы и экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда госпитализировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил его адвокат Андерс Бросвет, информирует норвежский таблоид VG.

По словам Бросвета, госпитализация стала следствием серьезной нагрузки на Ягланда после разоблачений его контактов с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

В то же время Бросвет опроверг сообщения, которые во вторник появились, в частности, в изданиях Inyheter и Finansavisen, о якобы попытке Ягланда покончить с собой.

"Информация, которая сейчас была обнародована в публичном пространстве относительно состояния здоровья Ягланда, не соответствует действительности", – заявил Бросвет в пресс-релизе, который распространила адвокатская фирма.

"Нам сообщили несколько иное, по словам нашего журналиста", – сказал главный редактор Inyheter Хельге Лурас в комментарии VG.

VG также получило заявление от Трюгве Гегнара, ответственного редактора Finansavisen, в котором он отмечает, что дело Эпштейна приобрело в Норвегии чрезвычайно большой резонанс.

Гегнар также считает, что серьезность дела и положение Ягланда стали основанием для того, чтобы об этом писать. "Если этого не сообщать, то это будет грех замалчивания", – заявил Гегнар. В то же время Гегнар не ответил на вопрос, почему это должно было бы оправдывать публикацию ложной информации.

В конце января стало известно, что контакты Ягланда с Эпштейном были значительно шире, чем он утверждал ранее. Впоследствии Ягланду было выдвинуто подозрение в грубой коррупции.

12 февраля Специальное норвежское ведомство по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim) провело обыск в доме Ягланда.

11 февраля комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с Ягланда для расследования подозрений в коррупции.