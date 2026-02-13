Скандал із секс-відео в Угорщині: лідер опозиції розкрив деталі перед виборами

В Угорщині спалахнув скандал за участю Петера Мадяра, лідера опозиційної партії "Тиса", яка наразі випереджає за рейтингами керівну партію "Фідес": політик вийшов з публічними поясненнями, що став жертвою провокації із використанням прихованої зйомки інтимного характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер Петер Мадяр опублікував відеозвернення, у якому детально описав події, що сталися ще у серпні 2024 року. За його словами, після партійного заходу його колишня партнерка Евелін Фогель запросила його на приватну вечірку.

У квартирі, куди вони прибули під ранок, перебували сторонні люди, а на столі були алкоголь та підозрілі речовини, схожі на наркотики. Мадяр наголосив, що не вживав жодних сумнівних субстанцій. Пізніше між ним та Фогель відбулася інтимна близькість за обопільною згодою, яка, як тепер з'ясувалося, була таємно зафіксована на відео.

Мадяр розцінює цей інцидент як класичний компромат з метою шантажувати та дискредитувати його. Політик пов'язав появу цього відео з людьми, близькими до партії Віктора Орбана "Фідес". За його словами, метою є психологічний тиск та спроба знищити його репутацію перед вирішальними виборами.

Мадяр підкреслив, що не порушував закон і йому нема в чому собі дорікнути.

Евелін Фогель у коментарі угорським ЗМІ заявила, що не пам'ятає всіх деталей тієї ночі. Вона заперечила, що була ініціаторкою зйомки або встановлювала камеру, і додала, що сама отримувала погрози через цей матеріал.

Наразі у мережі з'явилося лише фото кімнати, де відбулися події, саме відео публічно не оприлюднене.

Скандал виник у критичний момент – за кілька тижнів до парламентських виборів, що мають відбутися 12 квітня.

Кілька днів тому Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою.

Партія Мадяра "Тиса" лідирувала в одному січневих опитувань, випереджаючи партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 8 процентних пунктів, в іншому – на 10 пунктів.