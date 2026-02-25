Ирландия дала разрешение на строительство бального зала Трампа при условии защиты улиток

Ирландские власти одобрили план семьи президента США Дональда Трампа по строительству бального зала на их поле для гольфа на западе Ирландии, при условии, что они разработают план защиты редкого вида улиток, обитающих на этой территории.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в декабре Trump International Golf Club в ирландском Дунбеге, что в графстве Клэр, подал заявку на строительство бального зала на 320 гостей, а сын Трампа Эрик заявил, что это будет "самый красивый бальный зал в стране".

Однако экологи высказали возражения, заявив, что нужно сделать больше для улучшения положения редкого вида улиток Vertigo angustior, который защищен директивой Европейского Союза о местах обитания, направленной на сохранение или восстановление редких видов.

Планировщики Совета графства Клэр предоставили разрешение на строительство при условии выполнения 14 условий, среди которых – представление гольф-клубом плана по сохранению и мониторингу улиток перед началом любых работ.

Согласно планам, новый бальный зал будет иметь площадь 1240 квадратных метров, что намного меньше 8360 квадратных метров бального зала, запланированного для Белого дома.

Напомним, недавно Национальный фонд охраны исторического наследия, некоммерческая организация, созданная Конгрессом США для защиты исторических зданий, подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство нового бального зала, которое инициировал Трамп.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он "не будет мешать нынешнему зданию", а затем решил снести все восточное крыло.