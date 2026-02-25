Келлог розкритикував позицію США щодо мирної резолюції ООН по Україні

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог засудив відмову Сполучених Штатів підтримати резолюцію ООН про мир в Україні.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Генеральна асамблея ООН з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні" 107 голосами країн, серед них не було США.

"ООН проголосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Уявіть собі. Російська Федерація була проти цієї резолюції. Хіба чотири роки війни не достатньо? Хіба зникнення дітей, обстріл міст і вбивства невинних людей не достатньо? Це не бізнес-угода – це війна", – написав Келлог.

Нагадаємо, торік 24 лютого Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, і Сполучені Штати проголосували проти неї – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Тоді Вашингтон запропонував свій проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, який не містив формулювань із засудженням Москви.

У квітні 2025 року Сполучені Штати знову проголосували проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій згадувалося засудження російської агресії проти України.