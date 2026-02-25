Келлог раскритиковал позицию США по мирной резолюции ООН по Украине

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог осудил отказ Соединенных Штатов поддержать резолюцию ООН о мире в Украине.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Генеральная ассамблея ООН по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине" 107 голосами стран, среди них не было США.

"ООН проголосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Представьте себе. Российская Федерация была против этой резолюции. Разве четыре года войны не достаточно? Разве исчезновение детей, обстрел городов и убийства невинных людей не достаточно? Это не бизнес-сделка – это война", – написал Келлог.

Напомним, в прошлом году 24 февраля Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, и Соединенные Штаты проголосовали против нее – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Тогда Вашингтон предложил свой проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержал формулировок с осуждением Москвы.

В апреле 2025 года Соединенные Штаты снова проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой упоминалось осуждение российской агрессии против Украины.