Немецкие прокуроры заявили, что называть канцлера Фридриха Мерца Пиноккио является проявлением свободы слова, после спора о комментариях в Facebook, которые полиция признала потенциально оскорбительными.

Это произошло после того, как в понедельник немецкая полиция заявила, что расследует ряд комментариев в Facebook, связанных с визитом Мерца в юго-западный город Гайльбронн.

В прошлом году полиция Гайльбронна объявила в Facebook об однодневном запрете полетов в связи с визитом канцлера.

Этот пост собрал почти 400 комментариев, в которых многие пользователи критиковали Мерца за запрет полетов.

В понедельник представитель полиции заявил, что некоторые комментарии были "оскорбительными по своей сути", назвав термины, которые использовались для обозначения Мерца, такие как "Пиноккио" – деревянная кукла, известная своим длинным носом, который растет, когда она лжет.

Комментарии полиции вызвали бурную реакцию в Германии и за ее пределами, а пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность по поводу свободы слова.

Однако во вторник прокуратура Гайльбронна пояснила, что пользователь, назвавший Мерца Пиноккио, не понесет юридической ответственности.

Согласно заявлению, полиция обнаружила 38 комментариев, которые в настоящее время изучаются прокуратурой на предмет их уголовно-правовой ответственности.

Однако прокуратура впоследствии прекратила производство по поводу сообщения "Пиноккио приезжает в [Гайльбронн]", аргументируя это тем, что оно является "случаем критики власти, который подпадает под свободу выражения мнений и поэтому является допустимым".

В декабре СМИ сообщили, что начиная с 2021 года, Фридрих Мерц подал ряд уголовных жалоб в связи с оскорблениями в свой адрес в интернете.

Перед этим немецкая полиция привела статистические данные, которые демонстрируют внезапный всплеск публичных оскорблений, клеветы и ложных обвинений в адрес политиков страны.