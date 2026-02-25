Швейцария выплатит по $56 тысяч семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

Швейцария выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов США) тяжело пострадавшим, которые выжили, и семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Так называемый "взнос солидарности" направлен на оказание быстрой финансовой помощи жертвам и является жестом сочувствия, отметили в швейцарском правительстве.

Чтобы обеспечить пострадавшим необходимую поддержку как можно быстрее, новый федеральный закон будет обсужден парламентом во время весенней сессии и принят в срочном порядке.

Кроме того, правительство намерено созвать круглый стол для оказания поддержки пострадавшим в разработке внесудебных соглашений.

Напомним, в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошел пожар, в результате которого погибли 40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодежь.

Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.

Освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.