Каталония удвоила туристический сбор – он стал одним из самых высоких в Европе
В испанской Каталонии удвоили туристический сбор в рамках борьбы с массовым туризмом – он теперь станет одним из самых высоких в Европе.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Региональный парламент Каталонии утвердил закон об удвоении туристического сбора с апреля.
Гости, которые останавливаются в отеле, с апреля начнут платить от 10 до 15 евро за ночь с человека, тогда как ранее туристический сбор составлял 5-7,5 евро, в зависимости от класса отеля. Для пассажиров круизных лайнеров сбор останется на уровне 6 евро.
Этот шаг инициировали в рамках политики борьбы с массовым туризмом и смягчения жилищных проблем.
В последние годы от местных жителей, особенно в Барселоне, росли нарекания, что огромные потоки туристов приводят к превращению все большего количества жилья в квартиры под краткосрочную аренду, а стоимость аренды для самих горожан из-за дефицита жилья растет до непосильной.
Четверть поступлений от повышенного туристического сбора собираются направлять на смягчение жилищных проблем.
В гостиничном бизнесе не в восторге от нововведения и опасаются, что это существенно ударит по количеству гостей.
Ранее анонсировали планы с 2028 года запретить квартиры под краткосрочную аренду, "заточенные" под туристов.
К 2030 году Барселона планирует ограничить круизный туризм.
Ряд мер против массового туризма начала внедрять также итальянская Венеция.