CNN: в "файлах Эпштейна" не опубликованы показания женщины, обвинявшей Трампа

Журналисты CNN пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес действующего президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации от 25 февраля, пишет "Европейская правда".

Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела нет более 90 интервью – из общего числа 325 интервью ФБР со свидетелями.

Среди них и три интервью женщины, которая утверждала, что подвергалась сексуальным надругательствам со стороны Эпштейна с 13-летнего возраста, а также обвиняла в сексуальных домогательствах Дональда Трампа.

Член Палаты представителей от демократов Роберт Гарсия в комментарии CNN также указал на этот факт, отметив, что показания женщины, выступившей с серьезными обвинениями против президента, не видно среди опубликованных документов.

Отсутствие части документов в опубликованном массиве материалов ранее отметили NPR и журналист Роджер Солленбергер.

Представитель Минюста опроверг, что ведомство удаляло часть материалов, и уверяет, что они опубликовали все, что требовалось, а не включить могли только дубликаты или документы, которые являются частью продолжающегося федерального расследования.

Трамп последовательно отрицал любые свои неправомерные действия в контексте дела Эпштейна; в Белом доме назвали обвинения в адрес Трампа ложными.

Журналисты CNN не исключают, что часть упомянутых документов, которые не могут найти, все же есть, но без серийных номеров, указанных в логах, или с измененными номерами.

После первоначальной публикации многие документы удаляли или закрывали доступ, а затем снова загружали в массив файлов. В Минюсте объяснили это редактированием.

Напомним, публикация Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вызвала большой скандал также во многих странах Европы – особенно в Норвегии и Великобритании, где ударила по репутации в том числе королевских семей.

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в результате скандала лишился титула принца и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и увезли на допрос.

Подробно о скандале – в статье Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем здесь Россия.