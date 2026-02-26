У Польщі порахували, скільки б їй коштував потенційний вихід із ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджує, що потенційний вихід держави з ЄС коштував би їй падіння ВВП на 4-7% у перше десятиріччя.

Про це Сікорський заявить у четвер під час виступу у Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Сікорський наведе попередні розрахунки потенційних витрат Польщі у разі виходу з Європейського Союзу. Зокрема, протягом перших 5-10 років відбудеться:

падіння ВВП на 4-7%;

зниження заробітної плати навіть на 8%;

зниження експорту м'ясних та молочних продуктів на 45-50%.

Також Сікорський нагадає про програму ЄС із переозброєння SAFE, яка дозволяє використовувати фінансовий потенціал Євросоюзу для розвитку оборони.

"Не шукаймо ворогів там, де маємо союзників. Загроза суверенітету та безпеці Республіки Польща надходить з одного напрямку – зі Сходу", – підкреслить глава МЗС.

Нагадаємо, у Польщі політичні позиції щодо програми SAFE розділилися: уряд повністю підтримує її, тоді як опозиція висловлює застереження, нібито програма "буде тримати на ланцюгу країни, які наважаться проводити самостійну політику". За програмою SAFE Польща претендує отримати близько 43,7 млрд євро у вигляді пільгових кредитів.

Польський Сейм 13 лютого ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у SAFE, однак польська опозиція виступила проти.

У партії "Право і справедливість" закликали президента Кароля Навроцького ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватись від Брюсселя.

Кароль Навроцький заявив, що вбачає у програмі ризики для польського суверенітету.

