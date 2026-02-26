В Польше подсчитали, во сколько ей обошелся бы потенциальный выход из ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что потенциальный выход государства из ЕС обошелся бы ему падением ВВП на 4-7% в первое десятилетие.

Об этом Сикорский заявит в четверг во время выступления в Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Сикорский приведет предварительные расчеты потенциальных расходов Польши в случае выхода из Европейского Союза. В частности, в течение первых 5-10 лет произойдет:

падение ВВП на 4-7%;

снижение заработной платы даже на 8%;

снижение экспорта мясных и молочных продуктов на 45-50%.

Также Сикорский напомнит о программе ЕС по перевооружению SAFE, которая позволяет использовать финансовый потенциал Евросоюза для развития обороны.

"Не ищем врагов там, где у нас есть союзники. Угроза суверенитету и безопасности Республики Польша исходит из одного направления – с Востока", – подчеркнет глава МИД.

Напомним, в Польше политические позиции по программе SAFE разделились: правительство полностью поддерживает ее, тогда как оппозиция выражает оговорки, якобы программа "будет держать на цепи страны, которые осмелятся проводить самостоятельную политику". По программе SAFE Польша претендует на получение около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов.

Польский Сейм 13 февраля принял закон, необходимый для участия Польши в SAFE, однако польская оппозиция выступила против.

В партии "Право и справедливость" призвали президента Кароля Навроцкого ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

Кароль Навроцкий заявил, что видит в программе риски для польского суверенитета.