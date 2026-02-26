Президентка Європарламенту закликала ЄС діяти швидше проти "тіньового флоту" Росії

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола визнала, що європейські країни продовжують фінансувати війну Росії в Україні, купуючи нафту і газ.

Про це вона сказала в ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Метсола назвала таку ситуацію "неприйнятною", а також наголосила, що ЄС не робить достатньо, щоб зупинити "тіньовий флот" Росії.

"Ми все ще маємо зробити більше щодо тіньового флоту, більше суден потрібно конфіскувати", – сказала вона.

На запитання, чи є план щодо конфіскації суден, що працюють у тіньовому флоті Росії, Метсола визнала, що питання ще не вирішене.

"Ми бачили багато спільної роботи щодо цього тіньового флоту. Питання ще не вирішено. Є багато суден, які продовжують працювати", – сказала вона.

Президентка Європейського парламенту зазначила, що були виявлені судна, які швидко змінювали свої прапори, перереєстровуючись з однієї юрисдикції в іншу "незаконним чином". Відтак вона визнала, що ЄС "потрібно діяти швидше".

"Я думаю, що ми добре працюємо, але нам потрібно працювати ще краще", – сказала вона.

Також, за її словами, хоча ЄС наклав на Росію 19 пакетів санкцій, потрібно ще більше.

"Для нас будь-яка можливість для Росії продовжувати війну проти України та проти Європи в цілому, використовуючи кошти, які можуть ненавмисно або відкрито надходити з Європейського Союзу, є неприйнятною", – додала вона.

Нагадаємо, у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Будапешт аргументував свою позицію тим, що Україна нібито прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину через нафтопровід "Дружба", щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що країни-члени ЄС погодять 20-й пакет санкцій проти Росії попри те, що зараз його ухвалення блокують Угорщина та Словаччина.