Президент Европарламента призвала ЕС действовать быстрее против "теневого флота" РФ

Президент Европейского парламента Роберта Метсола признала, что европейские страны продолжают финансировать войну России в Украине, покупая нефть и газ.

Об этом она сказала в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Метсола назвала такую ситуацию "неприемлемой", а также подчеркнула, что ЕС не делает достаточно, чтобы остановить "теневой флот" России.

"Мы все еще должны сделать больше в отношении теневого флота, больше судов нужно конфисковать", – сказала она.

На вопрос, есть ли план по конфискации судов, работающих в теневом флоте России, Метсола признала, что вопрос еще не решен.

"Мы видели много совместной работы по этому теневому флоту. Вопрос еще не решен. Есть много судов, которые продолжают работать", – сказала она.

Президент Европейского парламента отметила, что были выявлены суда, которые быстро меняли свои флаги, перерегистрируясь из одной юрисдикции в другую "незаконным образом". Поэтому она признала, что ЕС "нужно действовать быстрее".

"Я думаю, что мы хорошо работаем, но нам нужно работать еще лучше", – сказала она.

Также, по ее словам, хотя ЕС наложил на Россию 19 пакетов санкций, нужно еще больше.

"Для нас любая возможность для России продолжать войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могут непреднамеренно или открыто поступать из Европейского Союза, является неприемлемой", – добавила она.

Напомним, в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Будапешт аргументировал свою позицию тем, что Украина якобы приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила убеждение, что страны-члены ЕС согласуют 20-й пакет санкций против России, несмотря на то, что сейчас его принятие блокируют Венгрия и Словакия.