Politico: в ЕС ищут Орбану "победу", чтобы разблокировать деньги Украине

В ЕС ищут способы предоставить Виктору Орбану возможность сохранить лицо накануне выборов, что позволило бы ему отказаться от блокирования финансирования Украины, избежав при этом полномасштабного юридического спора с Будапештом.

Об этом изданию Politico сообщили трое неназванных дипломатов ЕС, пишет "Европейская правда".

„Победа" для Орбана может быть в виде обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который транспортирует нефть из России в Восточную Европу.

"Он (Орбан) получит свой проклятый трубопровод. Эта история с „Дружбой" никак не выглядит правдоподобной, но он должен одержать победу в своей (предвыборной) кампании", – сказал один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров.

ЕС оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, Киев стоит на грани финансового кризиса, а с другой – ЕС не хочет делать политический подарок венгерскому лидеру перед выборами. Украина может остаться без денег до апреля – того самого месяца, когда венгры пойдут на выборы.

Шаг Орбана вызвал возмущение во всем ЕС, президент Европейского совета Антониу Кошта в письме в начале этой недели предупредил, что венгерский лидер нарушил принцип ЕС о "искреннем сотрудничестве". Это намекало на возможные юридические санкции, которые могут принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса в ЕС.

Однако четверо дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, которым была предоставлена анонимность, отвергли идею юридического решения проблемы. Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и убеждении Будапешта отказаться от вето.

"Нет времени на юридический вариант. Нужно найти политическое решение", – сказал один из дипломатов, имея в виду возможность подать на Будапешт в суд за блокирование средств.

Двое дипломатов отметили, что более реалистичным способом решения проблемы является создание документа, который будет содержать обещание возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", что позволит Орбану сохранить лицо.

Они отметили, что это будет похоже на обходной путь, который лидеры ЕС нашли в октябре 2025 года для преодоления сопротивления Словакии по поводу постепенного прекращения поставок российского газа.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов.

В ЕС звучат опасения, что давить на премьера Виктора Орбана во время избирательной кампании может быть опасно.