Зеленський: більшість ракет РФ уночі збили завдяки оперативності партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість випущених цієї ночі російських ракет українській ППО вдалося збити завдяки оперативній поставці ракет партнерами України.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Вона запустила 420 дронів і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних.

"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну", – написав глава держави.

Він додав, що влучань, на жаль, уникнути не вдалося, що свідчить про необхідність працювати далі ще більш активно.

"Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", – написав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповідав про зворотну ситуацію – коли постачання ракет запізнилося.

Зокрема, він "наїхав" на Європу у Давосі через проблеми з ракетами для ППО. Втім, у НАТО наполягають, що тоді у постачанні ракет Patriot не було затримки, про яку казав Зеленський.

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 12 лютого, на ньому міністр оборони Михайло Федоров закликав держави-учасниці якнайшвидше передати Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.