Зеленский: большинство ракет РФ ночью сбили благодаря оперативности партнеров
Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство выпущенных этой ночью российских ракет украинской ПВО удалось сбить благодаря оперативной поставке ракет партнерами Украины.
Об этом глава государства рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Зеленский сообщил, что этой ночью Россия воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Она запустила 420 дронов и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических.
"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет для ПВО, о которых была достигнута договоренность во время последнего "Рамштайна", – написал глава государства.
Он добавил, что попаданий, к сожалению, избежать не удалось, что свидетельствует о необходимости работать дальше еще более активно.
"Холод не отступил до конца, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", – написал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский рассказывал об обратной ситуации – когда поставка ракет опоздала.
В частности, он "наехал" на Европу в Давосе из-за проблем с ракетами для ПВО. Впрочем, в НАТО настаивают, что тогда в поставке ракет Patriot не было задержки, о которой говорил Зеленский.
Последнее заседание "Рамштайна" состоялось 12 февраля, на нем министр обороны Михаил Федоров призвал государства-участницы как можно быстрее передать Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot.