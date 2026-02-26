ЗМІ: у Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим ударив по Ірану

Радники американського президента Дональда Трампа вважають за краще, аби Ізраїль першим вдарив по Ірану до того, як США можуть почати військову операцію проти цієї країни.

Про це стало відомо Politico від двох обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами двох осіб, обізнаних з ходом дискусій, представники Білого дому вважають, що "політична ситуація буде набагато кращою", якщо Ізраїль завдасть удару по Ірану першим.

Старші радники Трампа приватно стверджують, що ізраїльський удар спровокує Іран на відповідь, що допоможе заручитися підтримкою американських виборців для військової операції США.

"В адміністрації та навколо неї існує думка, що політична ситуація буде набагато кращою, якщо ізраїльтяни завдадуть удару першими й самостійно, а іранці завдадуть удару у відповідь, даючи нам більше підстав для дій", – сказав один зі співрозмовників.

За словами іншого співрозмовника, якщо атака відбудеться – Тегеран "швидше за все, відповість усім, що має".

"У нас є багато активів у регіоні, і кожен з них є потенційною ціллю. І вони не перебувають під захистом "Залізного купола". Тому ймовірність американських жертв є високою. А це несе великий політичний ризик", – зауважив він.

Безвідносно до бажання Ізраїлю діяти першим, найімовірнішим сценарієм може бути спільна операція США та Ізраїлю, стверджують співрозмовники.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі прокоментувала такі заяви.

"ЗМІ можуть продовжувати спекулювати на думках президента скільки завгодно, але тільки президент Трамп знає, що він може зробити, а що ні", – сказала вона.

Нагадаємо, минулого тижня США запровадили візові обмеження проти представників іранської влади у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів в країні.

Оголошення нових санкцій відбувається на тлі посилення військової напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

20 лютого Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.

Також американський президент заявив, що надає перевагу дипломатичному вирішенню кризи з Іраном, але водночас виклав аргументи на користь можливої ​​війни – зокрема тому, що Тегеран незабаром нібито виготовить ракети, здатні досягнути США.

У четвер, 26 лютого, делегації США та Ірану зустрінуться у Женеві для обговорення угоди щодо ядерної програми Тегерану.