Во время атаки РФ на Украину дрон нарушил воздушное пространство Румынии, в небо подняли F-16

Беспилотник в среду ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в то время, как Россия осуществляла атаку на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

В среду вечером, около 18:15, жители северной части румынского уезда Тулча получили уведомление Ro-Alert. Причиной стал очередной обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.

Министерство национальной обороны (MApN) подтвердило, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время вошел в национальное воздушное пространство.

В 17:50 с авиабазы Фетешть в небо были подняты два истребителя F-16 для мониторинга ситуации. Дрон вошел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Сфинту-Георге и покинул его к северу от Сулины, двигаясь над территориальными водами. По данным ведомства, жизни людей угрозы не было.

В сообщении Ro-Alert жителей приграничья предупредили о возможности падения обломков. В спасательную службу поступило 4 звонка от местных жителей, которые нуждались в дополнительных разъяснениях по ситуации.

Министерство национальной обороны заявило, что решительно осуждает атаки Российской Федерации на гражданскую инфраструктуру Украины. "Эти действия являются серьезным нарушением международного права и угрозой региональной безопасности", – говорится в заявлении оборонного ведомства Румынии.

Напомним, в январе у берегов Румынии обнаружили обломки неизвестного дрона.

В ответ на угрозу дронов Румыния решила увеличить количество военнослужащих в приграничных с Украиной районах.