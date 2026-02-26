Туреччина розпочала розслідування причини аварії винищувача F-16

Туреччина розслідує досі невідому причину аварії винищувача F-16, в якій загинув пілот незабаром після зльоту.

Про це заявили у Міністерстві оборони Туреччини, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався, коли винищувач вилітав на завдання у прикордонному регіоні з Болгарією.

Два літаки F-16 одночасно вилетіли вранці 25 лютого в середу з авіабази в Баликесірі в рамках місії реагування на тривогу після виявлення невідомого об'єкта на радарі поблизу кордону з Болгарією.

"Причина інциденту буде з'ясована після детального розслідування командою з розслідування авіакатастроф", – повідомило міністерство, додавши, що пілот активував систему катапультування в останній момент перед катастрофою.

Нагадаємо, торік, 11 листопада, дорогою з Азербайджану до Туреччини зазнав аварії літак C-130. Зняті свідками відео показують, що він розвалився на частини ще у повітрі.

У Міноборони Туреччини повідомили, що на борту було 20 членів екіпажу та пасажирів-військових, усі вони загинули.

А прем'єр-міністр Лівії заявив, що начальник генерального штабу країни загинув в авіакатастрофі в Туреччині після візиту до Анкари.