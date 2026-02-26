Турция начала расследование причин аварии истребителя F-16

Турция расследует до сих пор неизвестную причину аварии истребителя F-16, в которой вскоре после взлета погиб пилот.

Об этом заявили в Министерстве обороны Турции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел, когда истребитель вылетал на задание в приграничном регионе с Болгарией.

Два самолета F-16 одновременно вылетели утром 25 февраля в среду с авиабазы в Балыкесире в рамках миссии реагирования на тревогу после обнаружения неизвестного объекта на радаре вблизи границы с Болгарией.

"Причина инцидента будет выяснена после детального расследования командой по расследованию авиакатастроф", – сообщило министерство, добавив, что пилот активировал систему катапультирования в последний момент перед катастрофой.

Напомним, ранее, 11 ноября, по пути из Азербайджана в Турцию потерпел крушение самолет C-130. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.

А премьер-министр Ливии заявил, что начальник генерального штаба страны погиб в авиакатастрофе в Турции после визита в Анкару.