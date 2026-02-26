Бизнесмена из Гамбурга заподозрили во ввозе российских товаров в обход санкций

В Германии руководителя трех компаний из Гамбурга подозревают в нарушении эмбарго против России более чем в 900 случаях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Spiegel.

Как сообщило следственное управление таможни в Эссене, товары общей стоимостью более 4 млн евро были ввезены из России. В связи с расследованием ведомство не предоставило информации о виде товаров.

По словам представителя, 18 февраля в трех компаниях прошли обыски. Во время них следователи изъяли многочисленные деловые документы и носители информации в качестве доказательств. Также были конфискованы два роскошных лимузина и заморожены активы на сумму 3,5 млн евро, чтобы в ходе следствия их не могли переместить или скрыть.

Операцией руководила таможенная служба в Эссене, к обыскам по поручению прокуратуры Гамбурга также были привлечены сотрудники главного таможенного управления и таможенного следственного управления Гамбурга.

С начала захватнической войны России против Украины Европейский Союз, кроме многочисленных экспортных ограничений, ввел и импортные запреты на отдельные российские товары.

Немецкие власти регулярно разоблачают сети, в которых компании обходят эти запреты.

Так, в начале февраля был арестован 38-летний немецко-российский бизнесмен, который, по данным следствия, через предприятие в Любеке поставлял многочисленные подсанкционные товары российским оборонным компаниям.

Напомним, накануне в Польше задержали группу лиц за попытку вывезти подсанкционное оборудование в РФ.

В Эстонии открыли дело против мужчины, который хотел ввезти из России 170 матрешек.