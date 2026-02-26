У Литві обговорять жорсткі обмеження для артистів, які виступають у РФ та Білорусі

Міністерка культури Литви Вайда Алекнавічене підтримала пропозицію заборонити артистам, які виступають у Росії або Білорусі, давати концерти в країні.

Слова очільниці Мінкульту Литви цитує LRT, пише "Європейська правда".

Алекнавічене заявила, що планує обговорити можливі законодавчі зміни з Міністерством закордонних справ наприкінці цього тижня.

"У п'ятницю ми маємо зустріч з Міністерством закордонних справ, щоб обговорити це питання, розглянути варіанти і, можливо, почати обговорення щодо введення законодавчих положень або обмежень, щоб це було закріплено в законі", – сказала вона.

За словами міністерки культури Литви, ситуація із виступом таких артистів "повторюється рік за роком і спричиняє серйозні проблеми".

"Одних рекомендацій недостатньо, тому, ймовірно, нам потрібно підійти до цього питання більш серйозно і розглянути можливість регулювання цього питання на законодавчому рівні", – додала вона.

Нагадаємо, 23 лютого у Литві мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Комітету Сейму з національної безпеки і оборони з пропозицією передбачити в законі, щоб виконавці, які виступають у Росії та Білорусі, не могли давати концерти в Литві.

Перед тим, 20 лютого, міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заборонив реперу Гіо Піка (справжнє ім'я – Георгій Джіоєв) в'їзд до Литви.

У листопаді минулого року Литва також додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена.