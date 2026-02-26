В Литве обсудят строгие ограничения для артистов, выступающих в РФ и Беларуси

Министр культуры Литвы Вайда Алекнавичене поддержала предложение запретить артистам, выступающим в России или Беларуси, давать концерты в стране.

Слова главы Минкульта Литвы цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Алекнавичене заявила, что планирует обсудить возможные законодательные изменения с Министерством иностранных дел в конце этой недели.

"В пятницу у нас встреча с Министерством иностранных дел, чтобы обсудить этот вопрос, рассмотреть варианты и, возможно, начать обсуждение введения законодательных положений или ограничений, чтобы это было закреплено в законе", – сказала она.

По словам министра культуры Литвы, ситуация с выступлением таких артистов "повторяется год за годом и вызывает серьезные проблемы".

"Одних рекомендаций недостаточно, поэтому, вероятно, нам нужно подойти к этому вопросу более серьезно и рассмотреть возможность регулирования этого вопроса на законодательном уровне", – добавила она.

Напомним, 23 февраля в Литве мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, выступающие в России и Беларуси, не могли давать концерты в Литве.

Перед этим, 20 февраля, министр внутренних дел Владислав Кондратович запретил рэперу Гио Пика (настоящее имя – Георгий Джиоев) въезд в Литву.

В ноябре прошлого года Литва также добавила в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.