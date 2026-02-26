Сибіга обговорив з главою МЗС Чорногорії наступні кроки для інтеграції до ЄС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що обговорив зі своїм чорногорським колегою Ервіном Ібрагімовичем наступні кроки на шляху до інтеграції двох країн в ЄС.
Про це Сибіга розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга розповів міністру про ракетний і дроновий терор Росії проти України, та про наслідки нічного удару по українських містах і цивільній інфраструктурі.
Вони обговорили двосторонню програму та визначили практичні кроки для подальшого посилення співпраці між Україною та Чорногорією у політичній та безпековій сферах.
"Ми скоординували наші наступні кроки на шляху до інтеграції в ЄС, включаючи необхідність тісної координації як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні, зокрема в рамках формату Україна – Південно-Східна Європа", – повідомив також Сибіга.
Нагадаємо, Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.
Єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос допускає можливість вступу Чорногорії в ЄС до 2028 року.
Чорногорія наприкінці січня в рамках переговорів з ЄС закрила переговорний розділ 32, який стосується фінансового контролю.