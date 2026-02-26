Сибига обсудил с главой МИД Черногории следующие шаги для интеграции в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что обсудил со своим черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем следующие шаги на пути к интеграции двух стран в ЕС.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал министру о ракетном и дроновом терроре России против Украины, а также о последствиях ночного удара по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Они обсудили двустороннюю программу и определили практические шаги для дальнейшего усиления сотрудничества между Украиной и Черногорией в сферах политики и безопасности.

"Мы скоординировали наши следующие шаги на пути к интеграции в ЕС, включая необходимость тесной координации как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, в частности в рамках формата Украина – Юго-Восточная Европа", – сообщил также Сибига.

Напомним, Черногория хочет стать 28-м членом ЕС до 2028 года.

Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос допускает возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.

Черногория в конце января в рамках переговоров с ЕС закрыла переговорный раздел 32, который касается финансового контроля.