Глава Всесвітнього економічного форуму пішов з посади на тлі скандалу довкола Епштейна

Президент та генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він мав зв'язки із засудженим педофілом та американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це йдеться у заяві співголів форуму Андре Гофмана та Ларрі Фінка, яка була опублікована у четвер, 26 лютого, пише "Європейська правда".

У четвер, 26 лютого, Бренде заявив, що ухвалив таке рішення "після ретельного розгляду".

Як зазначається у заяві Гофмана та Фінка, Алоїс Цвінгі буде виконувати обов'язки тимчасового керівника та президента Всесвітнього економічного форуму.

"Рада опікунів буде контролювати перехід керівництва, включно із планом щодо проведення належного процесу для визначення постійного наступника", – йдеться у заяві.

На початку лютого Всесвітній економічний форум заявив, що проводить розслідування щодо Бренде після того, як у нещодавно опублікованих документах стало відомо про його стосунки з дискредитованим фінансистом Джеффрі Епштейном.

Раніше цього місяця британська поліція розпочала кримінальне розслідування щодо експосла Британії у США Пітера Мендельсона після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав правоохоронцям листування між колишнім послом і Епштейном.

Його затримали 23 лютого, а наступного дня звільнили з-під варти.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, надсилав йому деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Читайте також: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.