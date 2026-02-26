Глава Всемирного экономического форума ушел с поста на фоне скандала вокруг Эпштейна

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде подал в отставку после того, как выяснилось, что он имел связи с осужденным педофилом и американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей форума Андре Гофмана и Ларри Финка, которое было опубликовано в четверг, 26 февраля, пишет "Европейская правда".

В четверг, 26 февраля, Бренде заявил, что принял такое решение "после тщательного рассмотрения".

Как отмечается в заявлении Гофмана и Финка, Алоис Цвингли будет исполнять обязанности временного руководителя и президента Всемирного экономического форума.

"Совет попечителей будет контролировать переход руководства, включая план проведения надлежащего процесса для определения постоянного преемника", – говорится в заявлении.

В начале февраля Всемирный экономический форум заявил, что проводит расследование в отношении Бренде после того, как в недавно опубликованных документах стало известно о его отношениях с дискредитированным финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее в этом месяце британская полиция начала уголовное расследование в отношении экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера передало правоохранителям переписку между бывшим послом и Эпштейном.

Его задержали 23 февраля, а на следующий день освободили из-под стражи.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон присылал ему детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Читайте также: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Великобритании.