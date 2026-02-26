ЗМІ: посланець Путіна прибув у Женеву на переговори з американцями
Спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв прибув до Женеви для зустрічі з американською делегацією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство "ТАСС".
Як відомо, у Женеві у четвер, 26 лютого, розпочалася зустріч глави переговорної делегації України, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Російські ЗМІ пишуть, що посланець Путіна прибув до готелю Four Seasons, де тривають переговори України та США.
Не уточнюється, про що саме Дмитрієв говоритиме з представниками американського президента.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.
У середу, 25 лютого, президент України та США провели телефонну розмову, у якій обговорили підготовку до нового раунду перемовин.
За даними ЗМІ, під час дзвінка Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць.