ЗМІ: посланець Путіна прибув у Женеву на переговори з американцями

Спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв прибув до Женеви для зустрічі з американською делегацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство "ТАСС".

Як відомо, у Женеві у четвер, 26 лютого, розпочалася зустріч глави переговорної делегації України, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Російські ЗМІ пишуть, що посланець Путіна прибув до готелю Four Seasons, де тривають переговори України та США.

Не уточнюється, про що саме Дмитрієв говоритиме з представниками американського президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.

У середу, 25 лютого, президент України та США провели телефонну розмову, у якій обговорили підготовку до нового раунду перемовин.

За даними ЗМІ, під час дзвінка Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць.