Укр Рус Eng

ЗМІ: посланець Путіна прибув у Женеву на переговори з американцями

Новини — Четвер, 26 лютого 2026, 17:56 — Ольга Ковальчук

Спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв прибув до Женеви для зустрічі з американською делегацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське державне агентство "ТАСС".

Як відомо, у Женеві у четвер, 26 лютого, розпочалася зустріч глави переговорної делегації України, секретаря РНБО Рустема Умєрова зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Російські ЗМІ пишуть, що посланець Путіна прибув до готелю Four Seasons, де тривають переговори України та США.

Не уточнюється, про що саме Дмитрієв говоритиме з представниками американського президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував нові переговори у тристоронньому форматі на початку березня.

У середу, 25 лютого, президент України та США провели телефонну розмову, у якій обговорили підготовку до нового раунду перемовин.

За даними ЗМІ, під час дзвінка Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія Мирні переговори
Реклама: