СМИ: посланник Путина прибыл в Женеву на переговоры с американцами

Специальный посланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву для встречи с американской делегацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство "ТАСС".

Как известно, в Женеве в четверг, 26 февраля, началась встреча главы переговорной делегации Украины, секретаря СНБО Рустема Умерова со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Российские СМИ пишут, что посланник Путина прибыл в отель Four Seasons, где проходят переговоры Украины и США.

Не уточняется, о чем именно Дмитриев будет говорить с представителями американского президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры в трехстороннем формате в начале марта.

В среду, 25 февраля, президент Украины и США провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к новому раунду переговоров.

По данным СМИ, во время звонка Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц.