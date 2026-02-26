Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова

Влада Німеччини розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.

Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW у четвер, повідомляє "Європейська правда".

У прокуратурі відмовилися розкрити подробиці справи, оскільки "йдеться про процедуру екстрадиції за міжнародною участю, що триває".

До якої країни можуть екстрадувати підозрюваного, прокуратура також не уточнила.

Про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії.

Арешт, згідно із заявою, відбувся у німецькому місті Гайнсберг у співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).

Проте прокуратура на запит DW відповіла, що "це затримання не проводили співробітники BKA".

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня 2025 року застрелили у Мадриді.

Незабаром після вбивства іспанський суд постановив засекретити розслідування вбивства Портнова.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.