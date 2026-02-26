Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова
Влада Німеччини розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова.
Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW у четвер, повідомляє "Європейська правда".
У прокуратурі відмовилися розкрити подробиці справи, оскільки "йдеться про процедуру екстрадиції за міжнародною участю, що триває".
До якої країни можуть екстрадувати підозрюваного, прокуратура також не уточнила.
Про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова 25 лютого повідомила Національна поліція Іспанії.
Арешт, згідно із заявою, відбувся у німецькому місті Гайнсберг у співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA).
Проте прокуратура на запит DW відповіла, що "це затримання не проводили співробітники BKA".
Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня 2025 року застрелили у Мадриді.
Незабаром після вбивства іспанський суд постановив засекретити розслідування вбивства Портнова.
Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.