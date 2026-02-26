Германия рассматривает экстрадицию подозреваемого в убийстве Портнова

Власти Германии рассматривают вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Кельна на запрос DW в четверг, сообщает "Европейская правда".

В прокуратуре отказались раскрыть подробности дела, поскольку "речь идет о процедуре экстрадиции с международным участием, которая продолжается".

В какую страну могут экстрадировать подозреваемого, прокуратура также не уточнила.

О задержании подозреваемого в убийстве Портнова 25 февраля сообщила Национальная полиция Испании.

Арест, согласно заявлению, состоялся в немецком городе Хайнсберг в сотрудничестве с группой специальных операций Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).

Однако прокуратура на запрос DW ответила, что "это задержание не проводили сотрудники BKA".

Бывший советник беглого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был 21 мая 2025 года застрелен в Мадриде.

Вскоре после убийства испанский суд постановил засекретить расследование убийства Портнова.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.