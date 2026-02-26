Румыния второй раз за сутки объявила воздушную тревогу в приграничном с Украиной районе

В Румынии второй раз за сутки объявили воздушную тревогу в приграничном с Украиной районе Тулча.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Жители жудца Тулча, граничащего с Украиной, около 17 часов получили новое уведомление об "угрозе падения объектов из воздушного пространства" с советом пересидеть в подвале или оборудованных укрытиях гражданской защиты.

Тревогу объявили предварительно на полтора часа.

Предыдущую тревогу объявили около 18:15 в среду. После этого в Минобороны Румынии заявили, что российский БПЛА ненадолго залетел в воздушное пространство страны и из-за него поднимали два истребителя F-16.

Как известно, российские БПЛА, которыми атакуют Украину, уже много раз падали на территории Румынии, преимущественно в приграничных районах над Дунаем. В одном из случаев аппарат, похожий на "Герберу", залетел на более чем 100 км вглубь от границ с Украиной и разбился во дворе частной усадьбы.

В январе 2026 года Румыния увеличила количество военнослужащих в приграничных с Украиной районах из-за угрозы таких инцидентов.