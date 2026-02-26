Слідчі ЄС перевірять справу експосла Британії через його зв’язки з Епштейном

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) розгляне справу експосла Британії у США та колишнього єврокомісара Пітера Мендельсона, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем на тлі викриттів щодо його зв’язків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Слідчі Єврокомісії перевірять, чи порушив Мендельсон, колишній комісар ЄС з питань торгівлі, правила Євросоюзу. Це сталося після того, як нещодавно оприлюднені документи у справі Епштейна свідчать про те, що Мендельсон надавав йому інформацію про фінансову допомогу в розмірі 500 мільярдів євро для порятунку євро у 2010 році.

Він обіймав посаду європейського комісара з 2004 по 2008 рік, а зараз опинився в центрі скандалу, який сколихнув уряд Кіра Стармера у Великій Британії.

Стармер призначив Мендельсона послом Великої Британії у Вашингтоні в грудні 2024 року. До цього призначення було відомо, що він дружив із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, надсилав йому деталі чутливих економічних дискусій британського уряду.

Експосла заарештували в понеділок, а у вівторок стало відомо про його звільнення з-під варти. Раніше цього місяця британська поліція розпочала кримінальне розслідування щодо Мендельсона після того, як уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера передав правоохоронцям листування між колишнім послом і Епштейном.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.