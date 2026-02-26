Следователи ЕС проверят дело экс-посла Великобритании из-за его связей с Эпштейном

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) рассмотрит дело экс-посла Великобритании в США и бывшего еврокомиссара Питера Мендельсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением на фоне разоблачений о его связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Следователи Еврокомиссии проверят, нарушил ли Мендельсон, бывший комиссар ЕС по вопросам торговли, правила Евросоюза.

Это произошло после того, как недавно обнародованные документы по делу Эпштейна свидетельствуют о том, что он Мендельсон предоставлял ему информацию о финансовой помощи в размере 500 миллиардов евро для спасения евро в 2010 году.

Он занимал должность европейского комиссара с 2004 по 2008 год, а сейчас оказался в центре скандала, который всколыхнул правительство Кира Стармера в Великобритании.

Стармер назначил Мендельсона послом Великобритании в Вашингтоне в декабре 2024 года. До этого назначения было известно, что он дружил с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Из публикации Минюстом США файлов Эпштейна следует, что Мендельсон присылал ему детали деликатных экономических дискуссий британского правительства.

Экс-посла арестовали в понедельник, а во вторник стало известно о его освобождении из-под стражи. Ранее в этом месяце британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мендельсона после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера передало правоохранителям переписку между бывшим послом и Эпштейном.

Сам Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер опроверг слухи о своей отставке.