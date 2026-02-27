ЗМІ: Трампу представили варіанти військових дій проти Ірану

Адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, поінформував президента США Дональда Трампа щодо можливих військових варіантів дій в Ірані.

Про це ABC News повідомили співрозмовники, наближені до Трампа, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, окрім Купера також був присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів і головний військовий радник Трампа Ден Кейн.

Серед варіантів Трампа, як стверджують співрозмовники, є обмежений удар по пускових установках балістичних ракет і ядерних об'єктах як своєрідне попередження, щоб змусити Тегеран погодитися на вимоги Трампа.

Також розглядається можливість проведення великої операції з ударами по великій кількості цілей протягом тривалого періоду, зазначили співрозмовники.

Окрім цього, за їхніми словами, впродовж останніх днів кілька республіканців та деякі посадовці адміністрації Трампа приватно висловлювалися за те, щоб Ізраїль взяв на себе ініціативу в ударі по Ірану замість того, щоб США розпочинали військові дії.

Вони зауважили, у разі такого розвитку подій, перший удар по цілях в Ірані, очолюваний Ізраїлем, буде не тільки формою примусу в дипломатичних переговорах. Удари також можуть послужити для виведення з ладу більшої частини іранської протиповітряної оборони, якщо Трамп вирішить продовжити набагато більш тривалу військову кампанію, спрямовану на повалення режиму.

На тлі цих подій деякі країни скоротили дипломатичну та військову присутність у регіоні та закликали своїх громадян виїздити звідти. Зокрема, США відкликали другорядних співробітників з посольства у Лівані. Норвегія відкликала частину своїх військових в Іраку.

26 лютого Сполучені Штати й Іран продовжили непрямі переговори у Женеві.