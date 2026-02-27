СМИ: Трампу представили варианты военных действий против Ирана

Адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования США, проинформировал президента США Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Об этом ABC News сообщили собеседники, приближенные к Трампу, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, кроме Купера также присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник Трампа Дэн Кейн.

Среди вариантов Трампа, как утверждают собеседники, есть ограниченный удар по пусковым установкам баллистических ракет и ядерным объектам как своеобразное предупреждение, чтобы заставить Тегеран согласиться на требования Трампа.

Также рассматривается возможность проведения крупной операции с ударами по большому количеству целей в течение длительного периода, отметили собеседники.

Кроме того, по их словам, в последние дни несколько республиканцев и некоторые чиновники администрации Трампа в частном порядке высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в ударе по Ирану вместо того, чтобы США начинали военные действия.

Они отметили, что в случае такого развития событий первый удар по целям в Иране, возглавляемый Израилем, будет не только формой принуждения в дипломатических переговорах. Удары также могут послужить для вывода из строя большей части иранской противовоздушной обороны, если Трамп решит продолжить гораздо более длительную военную кампанию, направленную на свержение режима.

На фоне этих событий некоторые страны сократили дипломатическое и военное присутствие в регионе и призвали своих граждан выезжать оттуда. В частности, США отозвали второстепенных сотрудников из посольства в Ливане. Норвегия отозвала часть своих военных в Ираке.

26 февраля Соединенные Штаты и Иран продолжили непрямые переговоры в Женеве.