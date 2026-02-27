У США суд відхилив клопотання заборонити будівництво бального залу Трампа

Окружний суддя США Річард Леон у четвер, 26 лютого, відхилив прохання групи захисників історичної спадщини заблокувати адміністрацію американського президента Дональда Трампа від продовження будівництва бального залу вартістю $400 млн.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Леон постановив, що Національний фонд охорони історичної спадщини навряд чи досягне успіху у своєму прагненні тимчасово зупинити проєкт президента Дональда Трампа.

Він зазначив, що ця приватна організація базувала свою скаргу на "наборі теорій" відповідно до Закону про адміністративні процедури та Конституції і мала б більше шансів на успіх, якби внесла поправки до позову.

"На жаль, оскільки обидві сторони спочатку зосередилися на конституційних повноваженнях президента знесення та будівництва східного крила Білого дому, позивач не навів необхідних підстав для перевірки законних повноважень, які, на думку президента, є підставою для реалізації цього будівельного проєкту без схвалення Конгресу та за рахунок приватних коштів", – зазначив він.

Керол Квіллен, президент і генеральний директор Національного фонду збереження історичної спадщини, сказала, що група "розчарована" тим, що не було винесено судової заборони, але "задоволена тим, що суддя Леон постановив, що Національний фонд має право подати цей позов".

Нагадаємо, Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво нової бальної зали, яке ініціював Трамп, 13 грудня 2025 року.

Пропонована вартість бального залу постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Його масштаби також зросли: спочатку Трамп заявляв, що він "не заважатиме нинішній будівлі", а потім вирішив знести все східне крило.