В США суд отклонил ходатайство о запрете строительства бального зала Трампа

Окружной судья США Ричард Леон в четверг, 26 февраля, отклонил просьбу группы защитников исторического наследия заблокировать администрацию американского президента Дональда Трампа от продолжения строительства бального зала стоимостью $400 млн.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Леон постановил, что Национальный фонд охраны исторического наследия вряд ли добьется успеха в своем стремлении временно остановить проект президента Дональда Трампа.

Он отметил, что эта частная организация основывала свою жалобу на "наборе теорий" в соответствии с Законом об административных процедурах и Конституцией и имела бы больше шансов на успех, если бы внесла поправки в иск.

"К сожалению, поскольку обе стороны изначально сосредоточились на конституционных полномочиях президента по сносу и строительству восточного крыла Белого дома, истец не привел необходимых оснований для проверки законных полномочий, которые, по мнению президента, являются основанием для реализации этого строительного проекта без одобрения Конгресса и за счет частных средств", – отметил он.

Кэрол Куиллен, президент и генеральный директор Национального фонда сохранения исторического наследия, сказала, что группа "разочарована" тем, что не был вынесен судебный запрет, но "удовлетворена тем, что судья Леон постановил, что Национальный фонд имеет право подать этот иск".

Напомним, Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство нового бального зала, которое инициировал Трамп, 13 декабря 2025 года.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он "не будет мешать нынешнему зданию", а затем решил снести все восточное крыло.