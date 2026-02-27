В Германии началась забастовка работников общественного транспорта

Утром в пятницу, 27 февраля, в Германии остановился наземный транспорт после того, как профсоюз государственного сектора призвал провести забастовку.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Автобусы, трамваи и поезда по всей Германии остановились, поскольку местные работники транспорта прислушались к призыву Verdi провести забастовку 27 и 28 февраля.

Профсоюз стремится получить преимущество в переговорах, касающихся условий труда, в частности рабочего времени и посменной работы, надбавок за ночную и выходную работу, а также заработной платы.

Конкретные требования различаются в зависимости от федеральной земли.

Переговоры по коллективному договору об оплате труда касаются около 150 автобусных, трамвайных и местных железнодорожных компаний, в которых работает примерно 100 тысяч работников в разных федеральных землях Германии, в частности в Берлине и Гамбурге.

Отметим, нет забастовки только в Нижней Саксонии, поскольку там ранее заключили договоренность о воздержании от забастовок до конца марта.

Первая забастовка 2 февраля привела к ощутимым перебоям с транспортом во многих регионах Германии.

Впоследствии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.