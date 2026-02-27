AirBaltic відновить графік рейсів до Вільнюса, змінений через контрабандні кулі з Білорусі

Авіаперевізник airBaltic планує повернутися до звичайного розкладу рейсів з литовських аеропортів у майбутньому літньому сезоні після того, як у листопаді минулого року він переніс час вильоту на двох маршрутах через загрозу, пов’язану з контрабандними повітряними кулями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами представника airBaltic Аугустаса Зілбертаса, маршрут Краків – Вільнюс, який у листопаді був перенесений на раніший час, а згодом призупинений, відновить вечірні рейси в літньому сезоні.

Згідно з розкладом авіакомпанії, рейси між Краковом і Вільнюсом мають відновитися 29 травня. У цей день літак заплановано до приземлення в Вільнюський аеропорт о 17:20. До кінця серпня рейси виконуватимуться двічі на тиждень, із прибуттям до Вільнюса о 23:50.

Водночас, хоча авіакомпанія продовжувала виконувати рейси з Кракова в зимовий сезон, починаючи з 20 листопада літаки прибували до Вільнюса о 17:40 – замість часу трохи після опівночі, як було заплановано раніше.

"Хоча перебої в роботі аеропортів зменшилися, ми постійно оцінюємо операційні фактори, щоб забезпечити надійне та ефективне обслуговування наших пасажирів", – сказав він.

Крім того, фінська авіакомпанія Finnair відновить польоти між Вільнюсом і Гельсінкі 1 березня. Польоти були призупинені з грудня у зв’язку з перебоями в роботі аеропорту через загрозу повітряних куль.

Аеропорт Вільнюса був тимчасово закритий двічі цього року через загрозу, яку становили повітряні кулі контрабандистів.

Нагадаємо, 9 грудня У Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі.

У середині грудня Європейський Союз розширив рамки санкційного режиму проти Білорусі, щоб він охоплював також гібридні недружні дії Білорусі проти її європейських сусідів.