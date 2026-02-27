AirBaltic возобновит график рейсов в Вильнюс, измененный из-за контрабандных шаров из Беларуси

Авиаперевозчик airBaltic планирует вернуться к обычному расписанию рейсов из литовских аэропортов в предстоящем летнем сезоне после того, как в ноябре прошлого года он перенес время вылета на двух маршрутах из-за угрозы, связанной с контрабандными воздушными шарами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам представителя airBaltic Аугустаса Зилбертаса, маршрут Краков – Вильнюс, который в ноябре был перенесен на более раннее время, а затем приостановлен, возобновит вечерние рейсы в летнем сезоне.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы между Краковом и Вильнюсом должны возобновиться 29 мая. В этот день самолет запланирован к приземлению в Вильнюсский аэропорт в 17:20. До конца августа рейсы будут выполняться дважды в неделю, с прибытием в Вильнюс в 23:50.

В то же время, хотя авиакомпания продолжала выполнять рейсы из Кракова в зимний сезон, начиная с 20 ноября самолеты прибывали в Вильнюс в 17:40 – вместо времени чуть после полуночи, как было запланировано ранее.

"Хотя перебои в работе аэропортов уменьшились, мы постоянно оцениваем операционные факторы, чтобы обеспечить надежное и эффективное обслуживание наших пассажиров", – сказал он.

Кроме того, финская авиакомпания Finnair возобновит полеты между Вильнюсом и Хельсинки 1 марта. Полеты были приостановлены с декабря в связи с перебоями в работе аэропорта из-за угрозы воздушных шаров.

Аэропорт Вильнюса был временно закрыт дважды в этом году из-за угрозы, которую представляли воздушные шары контрабандистов.

Напомним, 9 декабря в Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси.

В середине декабря Европейский Союз расширил рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.