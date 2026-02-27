Орбан збирається обговорити з Фіцо ситуацію з "Дружбою"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що проведе консультації зі словацьким колегою Робертом Фіцо стосовно ситуації з нафтопроводом "Дружба".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що "минув ще один день, а президент Володимир Зеленський досі не відновив постачання нафти трубопроводом "Дружба".

"Тим самим він і надалі ставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини. Постачання нафти необхідно негайно відновити! Ми знаємо, що трубопровід є працездатним. Ми знаємо, що через політичне рішення президента Зеленського нафтові поставки в напрямку Угорщини не були відновлені", – написав Орбан.

Він заявив, що очікує від президента України виконання зобов’язань перед ЄС та його державами-членами.

"Саме тому сьогодні я проведу консультації з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо", – додав Фіцо, не уточнюючи деталей.

За даними ЗМІ, у Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро, окрім відновлення роботи "Дружби".

Напередодні у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно перевірить стан нафтопроводу в Україні.