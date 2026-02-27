Орбан собирается обсудить с Фицо ситуацию с "Дружбой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что проведет консультации со словацким коллегой Робертом Фицо по ситуации с нефтепроводом "Дружба".

Об этом он написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что "прошел еще один день, а президент Владимир Зеленский до сих пор не возобновил поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

"Тем самым он и в дальнейшем ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Поставки нефти необходимо немедленно возобновить! Мы знаем, что трубопровод работоспособен. Мы знаем, что из-за политического решения президента Зеленского нефтяные поставки в направлении Венгрии не были восстановлены", – написал Орбан.

Он заявил, что ожидает от президента Украины выполнения обязательств перед ЕС и его государствами-членами.

"Именно поэтому сегодня я проведу консультации с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", – добавил Фицо, не уточняя деталей.

По данным СМИ, у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме возобновления работы "Дружбы".

Накануне в письме к президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально проверит состояние нефтепровода в Украине.