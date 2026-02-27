Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини

Хорватія може постачати нафту до Угорщини та Словаччини через свій трубопровід Adria, щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба".

Про це заявив хорватський прем’єр Андрей Пленкович, якого цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Хорватія наразі веде переговори з цими двома країнами та Європейською комісією щодо цього плану.

"Хорватія є сусідом, партнером і другом, який забезпечує енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економіки Угорщини та Словаччини", – сказав Пленкович.

Він додав, що трубопровід Adria може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік, що достатньо для повного задоволення потреб Угорщини та Словаччини.

Повідомляли, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю провів телефонну розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо і оголосив, що дві країни створять слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба".

Видання Politico повідомило 27 лютого, що у Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро, окрім відновлення роботи "Дружби".

Напередодні у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад у своїй блокаді кредиту.