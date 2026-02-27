Хорватия готова обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию

Хорватия может поставлять нефть в Венгрию и Словакию через свой трубопровод Adria, чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба".

Об этом заявил хорватский премьер Андрей Пленкович, которого цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Хорватия в настоящее время ведет переговоры с этими двумя странами и Европейской комиссией по поводу этого плана.

"Хорватия является соседом, партнером и другом, который обеспечивает энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономики Венгрии и Словакии", – сказал Пленкович.

Он добавил, что трубопровод Adria может транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год, что достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

Сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".

Издание Politico сообщило 27 февраля, что у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме возобновления работы "Дружбы".

Накануне в письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад в своей блокаде кредита.