Хорватия готова обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию
Хорватия может поставлять нефть в Венгрию и Словакию через свой трубопровод Adria, чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба".
Об этом заявил хорватский премьер Андрей Пленкович, которого цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Хорватия в настоящее время ведет переговоры с этими двумя странами и Европейской комиссией по поводу этого плана.
"Хорватия является соседом, партнером и другом, который обеспечивает энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономики Венгрии и Словакии", – сказал Пленкович.
Он добавил, что трубопровод Adria может транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год, что достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.
Сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо и объявил, что две страны создадут следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба".
Издание Politico сообщило 27 февраля, что у Виктора Орбана может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро, кроме возобновления работы "Дружбы".
Накануне в письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад в своей блокаде кредита.