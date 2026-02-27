ЗМІ: розвідка США не підтверджує заяви Трампа про іранські ракети 

Заяви президента США Дональда Трампа про те, що Іран незабаром отримає ракети, здатні вразити територію Сполучених Штатів, не підтверджуються даними розвідки США і, судячи з усього, є перебільшеними.

Про це агентству Reuters заявили три джерела, ознайомлені з цими даними, повідомляє "Європейська правда".

У своєму зверненні до Конгресу США у вівторок Трамп почав обґрунтовувати перед американським суспільством, чому США можуть завдати удару по Ірану. Він заявив, що Тегеран "працює над ракетами, які незабаром зможуть досягати" території США.

Джерела, які висловилися на умовах анонімності, заявили, що їм не відомо про будь-які оцінки американських спецслужб щодо розробки Іраном ракети, яка незабаром зможе досягти території США. Водночас вони не виключили можливість існування нового звіту спецслужб, про який їм невідомо.

Газета New York Times першою повідомила, що американські спецслужби вважають, що Іран, ймовірно, ще роками не зможе створити ракети, здатні вразити територію США.

Заява Трампа про ракетний потенціал Ірану пролунала в той час, коли представники США та Ірану ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерана, і немає жодних ознак прориву, який міг би запобігти потенційним ударам США.

Державний секретар США Марко Рубіо в середу висловився про програму Ірану з розробки балістичних ракет менш категорично, ніж Трамп, заявивши, що Тегеран "йде шляхом, який одного дня дозволить йому розробити зброю, здатну досягти континентальної частини США".

Американські спецслужби та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), ядерний наглядовий орган ООН, заявили, що Іран припинив програму розробки ядерної зброї в 2003 році. Але, за даними МАГАТЕ, Тегеран в останні роки продовжував збагачувати уран, в тому числі до рівня, близького до збройового.

Наступний раунд переговорів між США та Іраном на технічному рівні відбудеться наступного тижня у Відні.