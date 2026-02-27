СМИ: разведка США не подтверждает заявления Трампа об иранских ракетах

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран в скором времени получит ракеты, способные поразить территорию Соединенных Штатов, не подтверждаются данными разведки США и, судя по всему, являются преувеличенными.

Об этом агентству Reuters заявили три источника, ознакомленные с этими данными, сообщает "Европейская правда".

В своем обращении к Конгрессу США во вторник Трамп начал обосновывать перед американским обществом, почему США могут нанести удар по Ирану. Он заявил, что Тегеран "работает над ракетами, которые в скором времени смогут достигать" территории США.

Источники, высказавшиеся на условиях анонимности, заявили, что им не известно о каких-либо оценках американских спецслужб относительно разработки Ираном ракеты, которая в скором времени сможет достигать территории США. В то же время они не исключили возможность существования нового отчета спецслужб, о котором им неизвестно.

Газета New York Times первой сообщила, что американские спецслужбы считают, что Иран, вероятно, еще годами не сможет создать ракеты, способные поразить территорию США.

Заявление Трампа о ракетном потенциале Ирана прозвучало в то время, когда представители США и Ирана ведут переговоры по ядерной программе Тегерана, и нет никаких признаков прорыва, который мог бы предотвратить потенциальные удары США.

Государственный секретарь США Марко Рубио в среду высказался о программе Ирана по разработке баллистических ракет менее категорично, чем Трамп, заявив, что Тегеран "идет по пути, который однажды позволит ему разработать оружие, способное достичь континентальной части США".

Американские спецслужбы и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный надзорный орган ООН, заявили, что Иран прекратил программу разработки ядерного оружия в 2003 году. Но, по данным МАГАТЭ, Тегеран в последние годы продолжал обогащать уран, в том числе до уровня, близкого к оружейному.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном на техническом уровне состоится на следующей неделе в Вене.